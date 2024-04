Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Ausweichmanöver verunfallt

Weimar (ots)

Zwischen dem Bad Berkaer Ortsteil München und Tonndorf kam am späten Mittwochabend der Fahrer eines BMW von der Straße ab. Nach Angaben des 21-jährigen Fahrers sei dieser einem die Fahrbahn querenden Reh ausgewichen, weshalb er erst nach rechts abkam und nach dem Gegenlenken nach links in den Straßengraben geriet. Durch die Wucht kippte der Wagen auf die Seite und kam so auf der Straße wieder zum Stehen. Der Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer kamen leichtverletzt in ein Krankenhaus. Das Auto ist Schrott.

