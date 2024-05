Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Beuron

Mann rastet nach Streit aus

Nach privaten Streitigkeiten ist am Montagnachmittag ein 41-Jähriger in seinem Haus ausgerastet. Der Mann schrie laut herum und beschädigte das Inventar des Hauses, weshalb eine Zeugin die Polizei verständigte. Die Einsatzkräfte konnten den 41-Jährigen, der offensichtlich Betäubungsmittel konsumiert und auch Alkohol getrunken hatte, zwischenzeitlich im Schlafzimmer schlafend wecken. Auch gegenüber den Beamten zeigte er starke Stimmungsschwankungen und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen, als er in Gewahrsam genommen wurde. Aufgrund seines Ausnahmezustands wurde der 41-Jährige in ein Krankenhaus in eine Fachabteilung gebracht. Gegen ihn wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Bad Saulgau

Ohne Führerschein und offensichtlich unter Drogeneinfluss am Steuer

Ohne Führerschein und offensichtlich unter Drogeneinfluss war ein 59 Jahre alter Autofahrer unterwegs, als er am Dienstagabend auf einem Parkplatz in der Sießener Straße von einer Streife des Polizeireviers Bad Saulgau kontrolliert wurde. Weil er keinen Führerschein besitzt, erwartet ihn eine Anzeige, gegen seinen Beifahrer und zugleich Halter des Wagens wird wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Nachdem ein Drogenvortest beim 59-Jährigen zudem positiv auf Cannabis verlief, musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Pfullendorf

Einbruch in Internetcafe

Mit brachialer Gewalt haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Spielautomaten in einem Internetcafe in der Garnmarktgasse aufgebrochen. Die Täter schlugen ein Fenster an der Gebäuderückseite ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Höhe des erbeuteten Diebesguts ist noch unklar, der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf über 10.000 Euro belaufen. Wegen des Einbruchs hat der Polizeiposten Pfullendorf die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Pfullendorf / Wald

"Dachhaie" auch in Wald am Werk

Das Polizeipräsidium Ravensburg warnt derzeit vor sogenannten Dachhaien, die im Präsidiumsgebiet unterwegs sind und Hausbesitzer mit einer perfiden Masche um ihr Erspartes bringen (Unsere Pressemitteilung von heute Vormittag: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5789474). Auch bei Wald waren die Täter am Dienstagnachmittag am Werk. Die Männer boten einem Senior an, die Dachrinne von Garagen zu reinigen und begannen, kaum auf dem Dach, umgehend damit, die Eternit-Dacheindeckung zu entfernen. Damit überrumpelten sie ihr Opfer und spielten diesem vor, dass das gesamte Dach kaputt wäre und erneuert werden müsste. Nach ihrer Arbeit verlangten die Täter eine horrende Summe von über 10.000 Euro und wollten den Senior dazu drängen, mit ihnen gemeinsam zu einer Bank zu gehen. Eine Angehörige schritt ein und unterband das Vorgehen der Tatverdächtigen. Der Polizeiposten Pfullendorf hat wegen des Falls strafrechtliche Ermittlungen gegen die Männer im Alter von 21 bis 29 Jahren eingeleitet.

Pfullendorf

Pfanddiebe erneut am Werk - Verdächtige festgenommen

Erneut haben Pfanddiebe am Logistikstützpunkt eines Saftlieferanten in der Heiligenberger Straße zugeschlagen und sich am späten Dienstagabend an den Müllcontainern zu schaffen gemacht. Als die Täter von einer Überwachungskamera erfasst wurden, rückten mehrere Streifenbesatzungen zu der Örtlichkeit aus und nahmen zwei 20 und 35 Jahre alte Tatverdächtige fest. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hechingen durchsuchten die Einsatzkräfte noch in der Nacht die Wohnungen der beiden Männer und stellten weitere Beweismittel sicher. Dabei fiel den Beamten auch eine größere Menge Werkzeug im Wert mehrerer hundert Euro auf. Dieses konnte zwischenzeitlich einem Diebstahl zugeordnet werden, bei dem Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmittag in Scheer in eine Hobbywerkstatt eingebrochen waren. Die Ermittlungen des Polizeireviers Sigmaringen zu den Taten dauern an, die Verdächtigen wurden auf dem Polizeirevier erkennungsdienstlich behandelt. Unsere Pressemitteilungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5786875 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5782479

Pfullendorf

Traktor kippt bei Unfall um

Ein älterer Traktor ist am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 201 zwischen Denkingen und Eschbeck von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Ein 42-jähriger VW-Fahrer wollte den Traktor in Richtung Eschbeck überholen und übersah dabei, das dieser im Begriff war, nach links in ein Waldstück abzubiegen. In der Folge kollidierte der Pkw beim Überholen seitlich mit dem Traktor, der nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen wurde und über einen kleineren Abhang hinab zur Seite umkippte. Der 63 Jahre alte Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der zunächst unklaren Unfalllage flog auch ein Rettungshubschrauber an, zudem rückte die örtliche Feuerwehr aus. Der Streckenabschnitt war während der Unfallaufnahme zeitweise nur einspurig befahrbar. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro.

Mengen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagvormittag in der Hauptstraße. Eine 79-Jährige war in der Beizkofer Straße unterwegs und wollte mit ihrem Skoda in den Kreisverkehr an der Hauptstraße einfahren. Dabei übersah sie jedoch eine Mercedes-Fahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand und in Richtung Bahnhof unterwegs war. Die Unfallverursacherin erlitt bei der wuchtigen Kollision einen leichten Schock und wurde vom Rettungsdienst betreut. Die 43 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in Krankenhaus gebracht. Beide Unfallwagen mussten abgeschleppt werden.

Meßkirch / Inzigkofen

Polizei stellt bei Verkehrskontrolle möglichen Diesel-Dieb - Geschädigte gesucht

Rund 150 Liter Diesel sowie mehrere Schläuche und Trichter samt Rohrzange konnten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen in der Nacht von Freitag auf Samstag bei der Kontrolle eines Pkws bei Inzigkofen sicherstellen. Der Fahrer selbst machte keine Angaben zur Herkunft des Kraftstoffs, den er in einem Tank im Kofferraum transportierte, jedoch hatte der 57-Jährige Diesel auf seiner Kleidung und Matsch an den Schuhen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei könnte der Diesel in den vergangenen Tagen im Bereich Meßkirch abgeschlaucht worden sein, eine entsprechende Anzeige wurde bei der Polizei aber bislang noch nicht erstattet. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet daher mögliche Betroffene, sich bei der Polizei zu melden, um die Tat aufzuklären. Auf den Fahrer kommt neben der Anzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls auch eine wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Ein Alkoholtest bei dem 57-Jährigen ergab über 1,1 Promille. Die Beamten des Polizeireviers Sigmaringen sind für Hinweise oder mögliche Betroffene unter Tel. 07571/104-0 erreichbar.

