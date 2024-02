Polizei Essen

POL-E: Essen: Vermeintlicher Mitarbeiter bestiehlt kolumbianische Nationalspieler - Fotofahndung

Essen (ots)

45128 E.-Südviertel: Am 19. Juni vergangenen Jahres stahl ein unbekannter Mann Bargeld sowie Schmuck aus zwei Zimmern eines Hotels an der Huyssenallee. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach dem Unbekannten.

Aufgrund eines Fußballspiels zwischen Kolumbien und Deutschland war die kolumbianische Nationalmannschaft in einem Hotel an der Huyssenallee untergebracht. Ein unbekannter Mann gab sich am Tattag and der Rezeption als Mitarbeiter der Mannschaft aus und verschaffte sich so Zugang zu zwei Hotelzimmern. Zwischen 16 und 21 Uhr stahl der vermeintliche Mitarbeiter Bargeld, Halsketten sowie Luxusuhren aus den Zimmern und flüchtete daraufhin unerkannt in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wurde von einer Videoüberwachung des Hotels gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 34 nach dem mutmaßlichen Dieb.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/126201

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

