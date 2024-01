POL-E: Essen: Ladendieb entwendet Kleidungsstücke und flüchtet - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am 15. Januar 2023 gegen 18:00 Uhr wurden zwei Jugendliche an der Zufahrt eines Hotels in der Gildehofstraße beobachtet. Kurz darauf stand eine der dort befindlichen Mülltonnen in Brand. Hierdurch entzündeten sich weitere Tonnen, die vollständig abbrannten. Es wurde niemand verletzt. Jedoch entstand ein erheblicher Sach- und ...

mehr