POL-E: Essen: Unbekannte stehlen Handtasche aus Hotelrestaurant - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 4. Dezember stahlen zwei unbekannte Männer die Handtasche einer 40-Jährigen aus einem Hotelrestaurant an der Straße "Am Porscheplatz". Die Polizei sucht mit Fotos nach den Unbekannten.

Gegen 10 Uhr betraten die zwei Unbekannten das Restaurant. Als die Berlinerin sich nicht an ihrem Tisch befand, nutzten die Männer die Gelegenheit, nahmen die Handtasche (Michael Kors) vom Tisch und flüchteten über die Lobby aus dem Hotel.

Die Unbekannten wurden von einer Videoüberwachung des Hotels gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 34 nach den Tatverdächtigen. Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/125941

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

