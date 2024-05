Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Unfallflucht

Lediglich etwa 10 Minuten hatte ein Toyota-Fahrer am Donnerstagnachmittag seinen Pkw auf dem Friedhof-Parkplatz in der Donaustraße abgestellt, als ein Unbekannter diesen vermutlich beim Ausparken beschädigte und anschließend davonfuhr. Gegen 14 Uhr touchierte der Unfallverursacher den geparkten Wagen am linken Fahrzeugheck und kümmerte sich anschließend nicht um die Regulierung des Schadens von rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen hat den Unfall aufgenommen und bittet Zeugen der Kollision oder Personen die Angaben zum Verursacher machen können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um eine ältere Mercedes A-Klasse in der Farbe Dunkelrot/Kirschrot gehandelt haben.

Bad Saulgau

Müll in privater Tonne - Unbekannter schlägt zu

Zugeschlagen hat ein Unbekannter, nachdem er am Donnerstagabend in der Sießener Straße in der privaten Mülltonne eines Mehrfamilienhauses seinen offensichtlich mitgebrachten Müll unerlaubt entsorgt hat. Weil dies in der Vergangenheit wohl schon öfters vorkam, sprach ein 42 Jahre alter Anwohner den Unbekannten auf sein Verhalten hin an. Der Unbekannte reagierte jedoch ungehalten und schlug dem 42-Jährigen auf den Kopf, wodurch dieser das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und behandelte ihn kurzzeitig. Der Unbekannte flüchtete derweil auf seinem Fahrrad, an dem Leuchtstreifen an den Reifen angebracht waren. Beschrieben wird der Mann als etwa 180 cm groß mit dunkelblauer Hose und Jacke. Er soll eine Kapuze getragen haben, auf der Jacke befanden sich demnach Querstreifen. Hinweise zu der Tat, die sich gegen 23.15 Uhr ereignet hat, nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell