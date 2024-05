POL-COE: Nordkirchen, An der Mühle/ Grauer VW Golf beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben Diesel aus einem Auto an der Straße An der Ziegenweide gestohlen. Zwischen 15 Uhr am Mittwoch (22.05.24) und 6.05 Uhr am Donnerstag (23.05.24) bohrten die Täter ein Loch in den Tank des grauen Nissan Note. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

mehr