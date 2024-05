Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Täter versuchten am 20.05.2024, in der Zeit von 10.15 Uhr bis 11.45 Uhr, in ein Wohnhaus auf dem Telgengarten in Lüdinhausen einzubrechen. Hierzu hebelten sie an einer rückwärtig gelegene Terrassentür. Augenscheinlich gelangten sie jedoch nicht ins Innere der Wohnung. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter ...

mehr