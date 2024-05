Coesfeld (ots) - Unbekannte haben versucht, in eine Lagerhalle an der Handwerkerstraße in Holtwick einzubrechen. Zwischen 0.00 Uhr am Sonntag (19.05.24) und 7 Uhr am Dienstag (21.05.24)) warfen die Täter eine Fensterscheibe ein. Zudem versuchten sie, eine Tür aufzuhebeln. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei ...

mehr