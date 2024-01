Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Motorrollers

Linz am Rhein (ots)

In dem tatrelevanten Zeitraum zwischen Montag, den 25.12.23, 12:00 Uhr bis Freitag, den 05.01.24, 22:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter ein Kleinkraftrad entwendet. Das Fahrzeug parkte zuvor in der Ortstraße Am Hammerbachweg in Linz am Rhein. Es liegen derzeit keine Täterhinweise vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell