Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Selm/ Rücksichtsloser Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei

Coesfeld (ots)

Rücksichtslos verhielt sich am Montag (20.05.24) ein unbekannter Motorradfahrer. Gegen 15.25 Uhr gab ein Motorradpolizist ihm an der Eversumer Straße Anhaltezeichen, da das Kennzeichen verbotswidrig angebracht war.

Der Fahrer entzog sich der Kontrolle, in dem er stark beschleunigte. An der Einmündung Hauptstraße/Borker Straße in Olfen fuhr er in den Gegenverkehr, worauf ein Auto stark abbremsen musste. Der Motorradfahrer bog in der Folge verbotswidrig links an einer Verkehrsinsel vorbei auf die Borker Straße ab. Am Ortsausgang von Vinnum überholte er ein weiteres Auto. Die Fahrt ging bis nach Selm-Bork, wo der Unbekannte an zwei Autos an der Bahnhofstraße vorbeizog. Mehrere Radfahrer brachte er in Gefahr, indem er ohne Abstand an ihnen vorbeiraste. An der Hauptstraße in Bork gefährdete der flüchtende Motorradfahrer zudem zwei Fußgänger, als er über den Gehweg fuhr. Aus Sicherheitsgründen stoppte der Motorradpolizist.

Der unbekannte Motorradfahrer nahm keine Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Zudem ignorierte er massiv alle Geschwindigkeitsbeschränkungen.

Es handelt sich um ein schwarzes Motorrad mit hohem Sitz, ähnlich einer sogenannten Streetfighter, mit unter den Griffen liegenden Außenspiegeln. Der Helm war recht auffällig auf beiden Seiten im Kinnbereich orange abgesetzt. Grundfarbe des Helms war schwarz. Die Lederkombi der Person war schwarz mit farblich zum Helm passenden Applikationen.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell