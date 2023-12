POL-GT: Verletzte nach Widerstand

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Mittwochmittag (27., 12.30 Uhr) stahl ein 26-jähriger Mann in einer Drogerie an der Berliner Straße. Zunächst konnte der Mann, welcher in Gütersloh wohnt, flüchten. Gegen 18.10 Uhr versuchte der Dieb erneut sein Glück. Diesmal in einer Drogerie an der Brockhäger Straße. Dort bemerkten ihn aufmerksame Zeugen und hielten den Parfumdieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die ...

