POL-HAM: Versuchter Einbruch in Wohnung - Tatverdächtige flüchten

Hamm-Pelkum (ots) - Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Robertstraße war am Dienstag, 31. Oktober, zwischen 18.30 Uhr und 19.20 Uhr, das Ziel eines unbekannten Einbrechers. Nachdem sich der oder die Täter Zugang über ein Fenster verschafften, durchwühlten oder oder sie mehrere Räume und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung - nach jetzigem Kenntnisstand mit einer EC-Karte als Diebesgut. Hinweise zu ...

mehr