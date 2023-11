POL-HAM: 23-jährige E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Einsatzkräfte der Polizei Hamm konnten am Montag, 30. Oktober, einen 29-Jährigen bei dem Verkauf von Betäubungsmitteln in der Bahnhofstraße beobachten - anschließend stellten sie Betäubungsmittel und Bargeld sicher. Nachdem sie den Mann mit Wohnsitz in Blankenheim gegen 16.05 Uhr kontrollierten, fanden sie mehrere Konsumeinheiten Marihuana und Bargeld. Die Beamten stellten die Drogen sicher und ...

