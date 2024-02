Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Menschliche Überreste aus Kanal geborgen (Ergänzung)

Nordhorn (ots)

Am Samstag haben Fußgänger im Ems-Vechte-Kanal an der Veldhauser Straße in Nordhorn gegen 14.20 Uhr menschliche Überreste gefunden (wir berichteten). Am Montag fand nun die angeordnete Obduktion statt. Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung wird nun unter anderem ein Vermisstenfall auf die Identität des Opfers geprüft. Eine eindeutige Bestätigung soll eine entsprechende Analyse der DNA in der kommenden Woche ergeben. Darüber hinaus werden weitere Vermisstenfälle in Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt im Rahmen der Mordkommission geprüft. Zudem finden im Rahmen der intensiven Ermittlungen weiterhin öffentlich wahrnehmbare polizeiliche Maßnahmen im Nordhorner Stadtgebiet statt.

