Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwarzer Pickup fährt Radfahrerin an und flüchtet von der Unfallstelle

Bielefeld (ots)

HHo / Jöllenbeck / Am 30.07.2023, gegen 12.40 Uhr, wurde der Polizei Bielefeld ein Verkehrsunfall an der Eickumer Str./Imsiekstr. gemeldet. Eine Radfahrerin war von einem schwarzen SUV angefahren worden. Der Fahrer des SUV entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Unfallstelle erklärte die 69-Jährige Radfahrerin, dass sie die Eickumer Str. stadtauswärts gefahren war. Sie nutzte dabei den Rad-/Gehweg des Gegenverkehrs. Aus der Imsiekstr. kam ein schwarzer Pickup und bog nach rechts in die Eickumer Str. Dabei stießen die Fahrzeuge zusammen. Die Radfahrerin stürzte auf die Motorhaube des Pickup und verletzte sich leicht. Der Pickupfahrer entfernte sich in Richtung des Ortskerns Jöllenbeck, ohne sich um die leicht verletzte Radfahrerin zu kümmern. Das Fahrrad wurde bei dem Zusammenprall leicht beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Pickup und Unfallhergang unter Telefonnr. 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell