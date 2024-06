Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

E-Scooter Fahrer wegen Verdachts der Hehlerei und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt

Wegen des Verdachts der Hehlerei und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz haben Polizisten einen 23 Jahre alten E-Scooter-Fahrer am Samstagabend nach einer Kontrolle in der Straße "In der Au" angezeigt. Der E-Scooter wurde ohne Versicherungskennzeichen in Betrieb genommen und war zudem wegen Diebstahls im polizeilichen Fahndungssystem ausgeschrieben. Die Ermittlungen zum Diebstahl und dazu, wie der 23-Jährige in den Besitz des Gefährts gekommen ist, dauern an. Der Elektroroller wurde sichergestellt.

Inzigkofen

Autofahrer mit über zwei Promille alkoholisiert

Über zwei Promille Alkohol hatte ein 39 Jahre alter Autofahrer intus, der am Sonntagabend in der Hauptstraße in eine Verkehrskontrolle des Polizeireviers Sigmaringen geraten ist. Der Mann musste nach einem Alkoholvortest seinen Wagen abstellen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Der Führerschein des 39-Jährigen wurde sichergestellt.

Wald

Pkw gerät in Garage in Brand

Beim Vorbeifahren hat ein Verkehrsteilnehmer am Sonntagvormittag in Sentenhart einen brennenden Pkw in einer Garage entdeckt und die Feuerwehr alarmiert sowie eine Bewohnerin des angrenzen Hauses gewarnt. Die Wehrleute konnten den Wagen löschen, bevor das Feuer auf die Garage übergriff. An dem Suzuki entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zum Zeitpunkt des Brandes war die Autobatterie des Verbrenner-Pkw an einem Ladegerät angeschlossen.

