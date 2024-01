Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Milchlaster im Graben

Ratzeburg (ots)

05. Januar 2024 | Kreis Stormarn - 05.01.2024 - Bargteheide

Heute Morgen, gegen 07.20 Uhr, geriet ein 62-jähriger Berufskraftfahrer mit einem Milchlaster (Inhalt 5000 Liter) in der Jersbeker Straße in Bargteheide aufgrund eines zu weit links fahrenden, ihm entgegenkommenden Pkw nach rechts auf den Grünstreifen. Aufgrund der aufgeweichten Bankette rutschte dieser anschließend in den Graben. Verletzt wurde niemand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Mecklenburger Lkw-Fahrer die K 56 aus Bargteheide kommend in Fahrtrichtung Jersbek. Ihm direkt entgegen kam ein bislang unbekanntes Fahrzeug, welches bis zur Fahrbahnmarkierung gelenkt wurde. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Milchlaster-Fahrer nach rechts aus.

Eine Bergung des Fahrzeuges wird im Verlauf des Tages erfolgen.

Die Polizei in Bargteheide hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen des Unfalles sowie den Fahrzeugführer des unbekannten Pkw. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04532/7071-0 bei den Beamten zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell