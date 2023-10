POL-PPTR: Öffentlichkeitsfandung nach Verdacht des Diebstahls und Computerbetruges

Trier (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Samstagabend, 21. Oktober, gegen 22:00 Uhr die Seitentür der Bäckerei "Wildbadmühle" in der Straße Im Speyer in Trier aufzuhebeln, gelangten jedoch nicht in die Räumlichkeiten. Danach fuhren beide Männer mit Fahrrädern in Richtung Messepark davon. Am Samstagmorgen, gegen 3:15 Uhr öffneten unbekannte Täter eine Seiteneingangstür des Einkaufszentrums in ...

