Leutkirch im Allgäu

Fahrraddiebe schlagen in Carport und Garage zu

Fahrraddiebe haben zwischen Samstagnachmittag und dem frühen Sonntagmorgen in einem Carport und einer Garage auf einem Privatgrundstück im Oberen Dorfweg zugeschlagen. Die Unbekannten stahlen drei Räder im Gesamtwert von rund 3.000 Euro und richteten zudem Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro an. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein schwarzes Fahrrad mit gelben Streifen des Herstellers Bergamont sowie um zwei Pedelecs des Herstellers Cube in der Farbe Grün-Iridium. Angaben eines Zeugen zufolge könnten drei Jugendliche für die Tat in Betracht kommen. Während ein Unbekannter als etwa 165cm groß mit normaler Statur, dunkler Kleidung und dunklen Haaren beschrieben wird, soll ein Zweiter blonde lockige Haare und helle Kleidung gehabt haben und etwa 180cm groß gewesen sein. Die dritte Person wird ebenfalls mit heller Kleidung und etwa 180cm Größe beschrieben, getragen haben soll der junge Mann eine beige Umhängetasche. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise auf die Unbekannten unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Ravensburg

Verkehrskontrolle hat Blutentnahme und Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Folge

Eine Blutentnahme und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr hat eine Verkehrskontrolle am Sonntagabend im Bereich der B 30 bei Untereschach zur Folge. Eine 73-Jährige zog die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich, nachdem sie mehrfach über die durchgezogene Mittellinie gefahren war. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte die Fahrzeuglenkerin deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung, wobei ein Alkoholvortest nicht möglich war. Die 73-Jährige musste die Beamten in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten, ihre Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Wangen im Allgäu

Mann in Rage

In Rage geraten war ein Mann, der am Sonntagabend in der Zeppelinstraße für einen Polizeieinsatz gesorgt hat. Der 31-Jährige rannte aus unklaren Gründen brüllend auf einen Passanten zu, weshalb der Fußgänger flüchtete und die Polizei verständigte. Verletzt wurde niemand. Die Beamten kontrollierten den 31-Jährigen, der sich zwischenzeitlich offensichtlich wieder beruhigt hatte, und kündigten für den Fall weiterer Störungen polizeiliche Maßnahmen an.

