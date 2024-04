Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb sorgt für Einsatz von Rettungsdienst und Polizei

Gera (ots)

Gera: Ein 24-jähriger junger Mann löste gestern Abend (16.04.2024) einen Einsatz von Rettungsdienst und Polizei aus. Gegen 19:20 Uhr wurde er in einem Einkaufsmarkt beim Ladendiebstahl erwischt. Daraufhin flüchtete der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Mann in eine Kundentoilette und fortfolgend in eine dortige Bankfiliale. An beiden Örtlichkeiten fügte sich der Mann selbst nicht ganz unerhebliche Verletzungen zu. Zum Glück gelang es den Einsatzkräften, den jungen Mann zu beruhigen. Als er jedoch aufgrund seines Zustandes und der eigens verursachten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden sollte, leistete er massiven Widerstand. Letzten Endes wurde er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden zudem eingeleitet. (RK)

