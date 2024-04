Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand gelöscht

Altenburg (ots)

Altenburg. In einem leerstehenden Gebäude in der Elie-Wiesel-Straße (ehemalige Apotheke) gerieten am gestrigen Abend (16.04.2024), gegen 20:30 Uhr, alte Möbelstücke in Brand. Aufgrund der umgehenden Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die umliegende Gebäudesubstanz verhindert werden. Die Kripo Gera (0365 8234 1465) ermittelt nun zur Brandursache und nimmt Zeugenhinweise unter Angabe der Bezugsnummer 0098025/2024 entgegen. Es entstand nur geringer Schaden am Objekt. (PZ)

