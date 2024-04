Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeikontrolle mit Folgen

Greiz (ots)

Greiz. Am 17.04.2024 gegen 01:20 Uhr fiel Beamten der PI Greiz ein PKW Passat mit Anhänger in der Siebenhitze in Greiz auf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das am PKW angebrachte Kennzeichen auf ein Honda Motorrad zugelassen ist. Der 36-jährige deutsche Fahrer besaß außerdem keine Fahrerlaubnis, da diese ihm gerichtlich versagt wurde. Um die Kontrolle abzurunden, reagierte ein Drogenvortest bei dem Mann positiv auf Amphetamin und Methamphetamin, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen den Mann wird nunmehr wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und dem Fahren unter Drogeneinfluss ermittelt. <BF>

