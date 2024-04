Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aufgebrochener Staubsaugerautomat

Gera (ots)

Ronneburg: Ein beschädigter Staubsaugerautomat sowie daraus gestohlenes Bargeld sind das Resultat bislang unbekannter Täter. Diese machten sich am Wochenende (13.04.2024 - 15.04.2024) an dem in der Geraer Straße befindlichen Automaten zu schaffen und brachen diesen auf. Erbeutet haben sie letztlich eine geringe Bargeldsumme in zweistelliger Höhe. Die Geraer Polizei ermittelt zum Fall (Bezugsnummer 0095730/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell