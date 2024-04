LPI-G: Garagenkomplex im Visier

Altenburg (ots) - Altenburg: Der gemeldete Brand einer Garage in der Poststraße in Altenburg sorgte gestern Abend (15.04.2024), gegen 20:00 Uhr für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Da die betreffende Garage bereits in Vollbrand stand, begannen die Kameraden der Feuerwehr unverzüglich mit Löscharbeiten. Zum Glück konnten die Flammen schnell bekämpft werden. Ein Übergreifen auf die Nachbargarage konnte so verhindert werden. In der Brandgarage befanden sich ...

