LPI-J: Unaufmerksam

In dem Zeitraum vom 25.03.2024 auf den 26.03.2024 wurde in der Ritterstraße in Apolda ein Fahrrad geklaut. Unbekannte gelangten in das Mehrfamilienhaus und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Kellerabteil. Aus diesem entwendeten die Unbekannten, einer 39-Jährigen, ihr CUBE-Fahrrad. Es entstand ein Beuteschaden von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

