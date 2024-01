POL-HAM: Unbekannte setzen Mülltonnen in Brand

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte Vandalen beschädigten in der Silvesternacht das rückwärtige Glaselement eines Fahrgastunterstandes in der Viktoriastraße - eine Reklametafel der gegenüberliegenden Haltestelle schlugen sie ebenfalls ein. Nachdem der oder die Täter die rückwärtige Glasscheibe einschlugen und den Fahrgastunterstand so vollständig entglasten, machten sie auch vor einer gegenüberliegenden Haltestelle ...

mehr