LPI-G: Geschwindigkeit kontrolliert

Greiz (ots) - Berga/Elster: Am 10.10.2023 gegen 10:55 Uhr stürzte eine 38-jährige Motorradfahrerin in der Ortslage Obergeißendorf nach einer Kollision mit drei freilaufenden Ziegen. Durch den Sturz wurde die Motorradfahrerin leicht verletzt und es entstand Sachschaden an ihrem Fahrzeug.

