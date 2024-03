LPI-J: Schmierfink nach Hinweis aus der Bevölkerung gefasst

Apolda (ots) - Im Rahmen der Verkehrskontrolle in der Auenstraße in Apolda ahndete die Polizei ein Vergehen nach dem Waffengesetz. Ein 27-jähriger Bulgare führte in einer Ablage, unterhalb des Lenkrades, ein Schlagring bei sich. Der Schlagring gilt als verbotene Waffe und wurde daher beschlagnahmt und eine entsprechende Anzeige gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr