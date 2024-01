Polizei Essen

POL-E: Essen: 28-Jähriger schlägt Busfahrerin und leistet bei seiner Festnahme Widerstand

Essen (ots)

45277 E-Überruhr:

Freitagabend (5. Januar, gegen 22:45 Uhr) wurde eine Busfahrerin auf einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau in ihrem Bus aufmerksam. Sie hielt den Linienbus auf der Marie-Juchacz-Straße im Bereich der Langenberger Straße an. Bei dem Versuch den Streit zu schlichten, schlug ihr der Mann gegen den Kopf. Der mutmaßliche Schläger flüchtete daraufhin gemeinsam mit mehreren Frauen aus dem Bus.

Im Rahmen von eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 28-jährige Mann in Begleitung von drei Frauen angetroffen werden. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn mehrere Haftbefehle aufgrund von Gewaltdelikten vorlagen. Nachdem der Tatverdächtigen in den Streifenwagen gesetzt wurde, versuchte er aus diesem zu flüchten. Der Fluchtversuch konnte verhindert und der Mann auf die Polizeiwache Rüttenscheid gebracht werden. Hier spuckte er mehrfach in Richtung der Polizisten, sodass man ihm eine Spuckhaube aufsetzen musste. Nachdem er vergeblich versuchte sich diese von seinem Kopf zu schieben, zog er sich mit Hilfe seiner Füße einen Schuh aus und schleuderte diesen auf einen der Beamten. Unter wüsten Beleidigungen wurden dem Mann schließlich Blutproben entnommen.

Auch während der anschließenden Fahrt in das zentrale Polizeigewahrsam versuchte der 28-jährige Pole einem der Beamten mehrfach einen Kopfstoß zu versetzen.

Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Mann wurde mittlerweile in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Ihn erwarten nun neue Strafverfahren. /PaPe

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell