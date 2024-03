Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Benrad-Nord: Fahrradfahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Ein 35-Jähriger konnte am Mittwoch (20. März 2024) gegen 17 Uhr beobachten, wie eine junge Fahrradfahrerin ein geparktes Auto beschädigte. Der Unfall ereignete sich im Kurvenbereich der Straße Am Kempschen Weg, kurz hinter der Einmündung zu Am Zentheister. Die Verursacherin schien in Begleitung einer nebenher spazierenden Freundin zu sein. Anschließend haben sich die Mädchen, ohne die Polizei oder Passanten zu informieren, in Richtung Am Schicksbaum entfernt. Der Zeuge schätzte beide auf 13-16 Jahre, sie hatten einen dunkleren Hauttyp und dunkle zum Zopf gebundene Haare. Die Radfahrerin war von kräftigerer Statur und mit einem pinkfarbenen Oberteil sowie eine grauen Jacke mit Reißverschluss bekleidet. Ihre Begleiterin war schlank und trug einen grün/schwarzen Pullover. Zeugen, die Hinweise auf die Mädchen geben können, werden gebeten, sich unter der 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (49)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell