Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Erneuter Fall des Homejackings: Einbrecher entwenden Mercedes-Benz Citan - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (19. März 2024) gegen 7 Uhr meldete eine Frau einen Einbruch in ihr Einfamilienhaus auf der Straße Buschdonk in Oppum. Nachdem die 68-Jährige am Morgen aufgestanden war, stellte sie fest, dass die Haustür nur angelehnt war und ein Autoschlüssel sowie zwei Garagenöffner fehlten. Die Einbrecher waren zuvor über ein aufgehebeltes Fenster eines Abstellraumes in das Haus gelangt. Als die 68-Jährige dann in der Garage nach dem Auto, einem braunen Mercedes-Benz Citan, schaute, stellte sie fest, dass dieses gestohlen war. Das Auto war im Vorfeld behindertengerecht ausgebaut worden.

Die Krefelderin teilte mit, bereits am Samstag (16. März 2024) eine verdächtige Beobachtung gemacht zu haben: Zwischen 14 und 14:30 Uhr waren ihr zwei Männer aufgefallen, die sich auf der Straße untypisch verhalten hatten. Sie erweckten den Anschein, etwas auskundschaften zu wollen und klingelten an der Tür eines Nachbarn. Die Männer waren um die 30 Jahre alt, auffällig klein (um die 1,65 Meter groß) und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Einer trug eine rote Kapuzenjacke und der andere eine dunkle Kapuzenjacke. Ob die Männer in Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, ist derzeit noch offen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Zeit zwischen Montag (18. März 2024) 22:45 Uhr und Dienstag (19. März 2024) 7 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben - oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs - oder den verdächtigen Personen machen können. Zudem gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter mit einem weiteren Fahrzeug angereist sind. Für Hinweise wenden Sie sich an die Polizei Krefeld unter der Telefonnummer 02151 - 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (48)

