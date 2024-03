Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Pkw stoßen zusammen - Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots)

Am Dienstagmorgen (19. März 2024) sind zwei Pkw auf der Kreuzung der Philadelphiastraße mit der Neuen Linner Straße zusammengestoßen. Ein 55-jähriger Meerbuscher fuhr kurz nach neun Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Philadelphiastraße in Richtung Leyentalstraße. Ein 26-jähriger Mann aus St. Tönis fuhr zeitgleich mit seinem Pkw auf der Neuen Linner Straße in Richtung Ostwall. Auf der Kreuzung kollidierten die beiden Autos. Die Fahrer wurden leicht verletzt.

Zur Ermittlung des Unfallhergangs sucht die Polizei nach Zeugen. Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(47)

