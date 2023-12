POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

Mutterstadt (ots) - Am 19.12.23, gegen 17:04 Uhr wurde die Autobahnpolizei Ruchheim über einen Pannen PKW und einen medizinischen Notfall auf der A 61, in Höhe des Autobahnkreuzes Mutterstadt informiert. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort wurde der 39- jährige Fahrer im Beisein des Rettungsdienstes angetroffen und anschließend zur medizinischen Versorgung in ein ...

