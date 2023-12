Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Verkehrsunfallflucht

Am gestrigen Montag, den 18.12.2023, kam es zwischen 11:30 - 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Friedhofstraße in Grünstadt. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Vorbeifahren gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Audi A5. Dieser wurde hierbei im Bereich der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000,-EUR geschätzt. Aufgrund der an dem Audi A5 festgestellten Lackanhaftungen, dürfte der Unfallverursacher ein hellblaues Fahrzeug gefahren sein. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer: 06359-93120 oder per Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

