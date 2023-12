POL-PDNW: Die Polizeidirektion Neustadt verstärkt Kontrollen in der dunklen Jahreszeit

BAD DÜRKHEIM (ots) - Im Zeitraum vom 16.12.2023, 17:00 Uhr, bis 17.12.2023, 20:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Weisenheim am Sand. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Kellerfenster auf und gelangten so in das Haus. Vermutlich wurden sie von den gerade nach Hause kommenden Bewohnern gestört und verließen ohne Diebesgut das Anwesen. Die Bewohner bemerkten den ...

