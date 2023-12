Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Mutterstadt (ots)

Am 19.12.23, gegen 17:04 Uhr wurde die Autobahnpolizei Ruchheim über einen Pannen PKW und einen medizinischen Notfall auf der A 61, in Höhe des Autobahnkreuzes Mutterstadt informiert. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort wurde der 39- jährige Fahrer im Beisein des Rettungsdienstes angetroffen und anschließend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Während der Erstversorgung durch den Rettungsdienst, fanden die Polizeibeamten im Fahrzeug geringe Mengen Cannabis und Haschisch auf. Bei der anschließenden Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 39-Jährigen, ergab sich der Verdacht, dass dieser unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, der Mann hatte unter Einfluss von THC seinen Mercedes-Benz genutzt. Nach Rücksprache mit dem medizinischen Personal war der Fahrer aufgrund des massiven Drogeneinflusses nicht in der Lage sein Fahrzeug sicher zu führen. Im Krankenhaus wurde dem Fahrer daher eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt, gegen den Fahrer wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell