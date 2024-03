Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Homejacking: Einbrecher stehlen hochwertige Mercedes-Benz G-Klasse - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Samstag (16. März 2024) gegen 3 Uhr drangen Unbekannte in ein Wohnhaus an der Hüttenallee ein und entwendeten dort die Fahrzeugschlüssel einer Mercedes-Benz G-Klasse. Die Bewohner des Hauses hörten in der Nacht verdächtige Geräusche, stellten jedoch erst am Morgen fest, dass der Fahrzeugschlüssel und die grüne Mercedes-Benz G-Klasse, die vor Tür des Hauses geparkt war, entwendet worden waren. Es ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem eigenen Auto zum Tatort gekommen waren und nach der Tat mit beiden Autos in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Krefeld unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151-6340 in Verbindung zu setzen. (44)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell