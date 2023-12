Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Schneller Ermittlungserfolg nach Raub - gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Gifhorn (ots)

Nach einem schweren Raub auf eine Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes am gestrigen 30.11.2023, können Polizei Gifhorn und Staatsanwaltschaft Hildesheim einen schnellen Ermittlungserfolg vermelden. Die Tat wurde der Polizei am frühen Nachmittag, gegen 14:00 Uhr gemeldet. Der Tatort befand sich in einem Geschäft am Eyßelheideweg in Gifhorn. Dorthin eilten umgehend zahlreiche Einsatzkräfte. Es stellte sich heraus, dass ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Täter einer Mitarbeiterin in das Kassenbüro gefolgt war. Dort forderte er von der Frau, unter Vorhalt eines Messers, das Geld aus der Kasse. Mit einem vierstelligen Geldbetrag entkam der Mann zunächst unerkannt vom Tatort.

Die Arbeit der Beamten ergab schnell einen möglichen Tatverdacht, der sich im Zuge der Ermittlungen sukzessive erhärtete. Der Verdacht richtete sich gegen einen 25-Jährigen. Er war vor dem Raub den Mitarbeitern eines anderen Geschäfts aufgefallen, dort hatte er Kundendaten angegeben. Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige schließlich noch am Donnerstagabend in Braunschweig festgenommen werden. Für den Tatverdächtigen beantragte die Staatsanwaltschaft Hildesheim am heutigen Freitag wegen Fluchtgefahr einen Untersuchungshaftbefehl vor dem Amtsgericht Hildesheim, den der zuständige Amtsrichter antragsgemäß erließ.

Das Ermittlungsverfahren wird unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizei Gifhorn fortgeführt. Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

