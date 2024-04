Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vandalismus in Wahlkreisbüro

Altenburg (ots)

Altenburg. Eine bislang unbekannte Personen (männlich) ging am gestrigen Tag in ein Wahlkreisbüro in der Moritzstraße in Altenburg. In dem Büro angelangt, entfernte der Mann gewaltsam zwei im Schaufenster angebrachte Plakate, wodurch diese beschädigt wurden. Ein drittes Plakat wurde zudem entwendet. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Es entstand Sachschaden im unteren zweistelligen Bereich und es wurde niemand verletzt. Die Geraer Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahl gegen Unbekannt und sucht nach Zeugen. (PZ)

