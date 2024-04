Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 82-Jähriger angegriffen

Gera (ots)

Gera: Ein 82 Jahre alter Mann wurde gestern Abend Opfer eines körperlichen Angriffs. Gegen 18:30 Uhr befand sich der Senior in der Wiesestraße / Keplerstraße, als er von einem bislang unbekannten zunächst verbal und schließlich mit Tritten körperlich angegriffen wurde. Der 82-Jährige stürzte daraufhin. Verletzt kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Angreifer selbst entfernte sich in unerkannt in bislang unbekannte Richtung. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0097987/2024). Zeugen, welche Hinweise zum Fall bzw. den flüchtigen Angreifer geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 - 0 an die Geraer Polizei zu wenden.(RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell