POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Musikinstrumentenzubehör aus Auto entwendet - Zeugen gesucht

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bisher unbekannte Täterschaft entwendete aus einem in der Karlstraße geparkten und verschlossenen VW mehrere Teile eines Schlagzeugs im Wert von rund 1.500 Euro. Der Tatzeitraum kann auf Montag, 23:15 Uhr, bis Dienstag, 06:25 Uhr, eingegrenzt werden. Wie genau die Täterschaft in das Fahrzeug gelangte, ist bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen, die durch den Polizeiposten Waibstadt geführt werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können bzw. verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebetn, sich unter der Tel.: 07263/5807 zu melden.

