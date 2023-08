Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Pedelecs

Hildesheim (ots)

Sarstedt (tko) Ein 65-Jähriger aus der Gemeinde Giesen besuchte am 12.08.2023 in der Zeit von 12.50 Uhr bis 14.50 Uhr ein Fußballspiel auf dem Sportplatz des FC Sarstedt an der Ruther Straße. Sein Pedelec, mit dem er zum Sportplatz gefahren war, sicherte er mit einem Faltschloss an einem Fahrradständer. Als der 65-Jährige nach dem Fußballspiel zu dem Fahrradständer zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Pedelec der Marke Kalkhoff im Wert von ca. 3500 Euro entwendet worden war. Er fand nur noch das durchtrennte Faltschloss vor. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

