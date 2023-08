Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Blinker-Abdeckung von Pkw abmontiert und entwendet

Hildesheim (ots)

Lühnde (ame) - In der Zeit zwischen 08.08.2023, 00:00 Uhr bis 10.08.2023, 20:00 Uhr kam es in der Straße "Bolzumer Tor" zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter lösten die Abdeckungen der seitlichen Blinker von einem geparkten Pkw und entwendeten diese. Zeugen, die in dem Zeitraum etwas beobachtet haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell