Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle - teils mit Schwerverletzten und hohen Sachschäden; Katalysatoren gestohlen; Streitigkeiten; Diebstahl von Rüttelplatte

Reutlingen (ots)

Mit E-Scooter gestürzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein 50-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag erlitten. Der Mann war mit seinem E-Scooter gegen 11.30 Uhr auf einem Fuß- und Radweg in der Karlstraße unterwegs und kam aus noch unbekannter Ursache zu Fall. Hierbei zog er sich Verletzungen zu, welche zunächst durch den Rettungsdienst und in der Folge im Krankenhaus weiter behandelt werden mussten. (fs)

Zwiefalten (RT): Mit Traktor umgekippt

Zwischen Zwiefalten und Gossenzugen hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Unfall mit einem Traktorgespann ereignet. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 54-Jähriger mit einem Traktor mit angehängtem Güllefass oberhalb der L 245 auf einem Wiesengrundstück tätig, als das Fass auf dem abschüssigen Flurstück ins Rutschen geriet und den Schlepper mitsamt dem Fahrer den Abhang hinunterzog. Dabei wurden Bäume teils entwurzelt, abgebrochen und mitgerissen. Neben der Landesstraße blieb das Güllefass schließlich liegen. Der Traktor, der von diesem getrennt worden war, schleuderte über die Fahrbahn und kam in einem angrenzenden Getreidefeld auf den Rädern zum Stillstand. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort musste der ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzte 54-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Gesamtschaden könnte sich einer vorläufigen Schätzung zufolge auf rund 300.000 Euro belaufen. Aufgrund der ausgelaufenen Gülle war eine Reinigung der L 245, die bis circa 20 Uhr voll gesperrt werden musste, erforderlich. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Metzingen (RT): Jugendliche bei Unfall leicht verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat die Lenkerin eines E-Scooters am Montagnachmittag in Metzingen erlitten. Die 15-Jährige war mit dem Elektrokleinstfahrzeug 2roll auf der Christophstraße unterwegs. Beim Abbiegen in die Schönbeinstraße verlor sie vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen den VW T-Roc eines 37-Jährigen, der verkehrsbedingt anhalten musste. Die Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Ihr Sozius war unverletzt geblieben. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte bei über 2.000 Euro liegen. (ms)

Ostfildern (ES): Katalysatoren gestohlen

An mindestens drei Fahrzeugen sind im Laufe des Wochenendes im Scharnhauser Park die Katalysatoren gestohlen worden. Betroffen waren zwei Audi sowie ein Mitsubishi, die in der Niemöllerstraße und der Theodor-Rothschild-Straße abgestellt waren. Über die Höhe des Diebesguts legen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim (ES): Unfall mit verletzter Radlerin

Mit leichten Verletzungen musste eine Radlerin nach einem Verkehrsunfall am Montagabend in eine Klinik gebracht werden. Die 36-Jährige befuhr gegen 18.10 Uhr mit ihrem Pedelec den Radweg in der Lauterstraße von der Plochinger Straße herkommend. An der Einmündung Ludwigstraße fuhr sie vom Radweg auf die Fahrbahn in Richtung Paradiesstraße ein. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Fiat Punto eines 67 Jahre alten Mannes. Im Anschluss stürzte die Frau zu Boden und musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrezugen beläuft sich auf knapp 2.000 Euro. (ms)

Filderstadt (ES): Schwerer Unfall beim Luftfrachtzentrum

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag beim Luftfrachtzentrum in Bernhausen ereignet. Ein 24-Jähriger war kurz vor 15.30 Uhr mit einem Audi A3 auf der Parallelstraße der Nord-West-Umfahrung unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er am Beginn einer Rechtskurve geradeaus und kollidierte mit einem geparkten Jeep Wrangler. Dieser wurde im Anschluss nach rechts gedreht und stieß mit einem geparkten Audi zusammen. Der Wagen des Unfallverursachers wurde nach dem Zusammenstoß mit dem Jeep nach rechts abgewiesen, prallte frontal gegen einen geparkten Sattelzug und blieb unter dem Auflieger stecken. Der 24-Jährige wurde hierbei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle musste er mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf 27.000 Euro geschätzt. (ms)

Kirchheim (ES): Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe und der genaue Ablauf einer Auseinandersetzung, die am frühen Dienstagmorgen auf dem Eugen-Gerstenmaier-Platz stattgefunden hat. Dort war es gegen 3.30 Uhr zu handgreiflichen Streitigkeiten zwischen drei, teils stark betrunken und mutmaßlich auch unter Drogeneinfluss stehenden Männern im Alter von 18, 21 und 23 Jahren gekommen. Dabei soll auch ein Messer eingesetzt worden sein, das vor Ort aber bislang nicht aufgefunden werden konnte. Einer der Beteiligten, die sich insgesamt zum Vorfall ausschweigen, wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung seiner Blessuren ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Betrunken Unfall verursacht

Erheblich alkoholisiert war ein 38-Jähriger, der am Montagabend auf der Kronenstraße, an Einmündung zur Osterfeldstraße, einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann bog gegen 19.50 Uhr mit seinem motorisierten Dreirad an der genannten Einmündung ab, als das Fahrzeug in Schräglage geriet und er in der Folge mit einem am Fahrbahnrand parkenden Peugeot kollidierte. Im Anschluss stürzte er mit seinem Fahrzeug und zog sich hierbei offensichtlich leichte Verletzungen zu. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 38-Jährigen ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von über zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Seine Fahrerlaubnis wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Die Verletzungen des 38-Jährigen wurden zunächst durch den Rettungsdienst und in der Folge im Krankenhaus weiter behandelt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 3.500 Euro. (fs)

Tübingen (TÜ): Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Tübingen erlitten. Eine 63-Jährige befuhr kurz vor 16.30 Uhr mit einem Mercedes-Benz die Schnarrenbergstraße. Beim Linksabbiegen in die Otfried-Müller-Straße kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden, bergabwärts fahrenden 25 Jahre alten Radfahrer. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw wurde der Mann von seinem Rennrad abgewiesen, prallte gegen den Mercedes der Unfallverursacherin sowie den verkehrsbedingt stehenden Mercedes eines 30-Jährigen. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden an den drei Fahrzeugen dürfte sich auf über 10.000 Euro belaufen. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde ein Gutachter eingeschaltet. (ms)

Meßstetten (ZAK): Rüttelplatte gestohlen

Im Ortsteil Unterdigisheim ist von Montag auf Dienstag eine rund 600 Kilogramm schwere Rüttelplatte gestohlen worden. Zwischen 16 Uhr und 7.30 Uhr entwendete ein Unbekannter die in der Oberdigisheimer Straße auf einer Baustelle abgestellte Rüttelplatte des Herstellers Ammann. Aufgrund des Gewichts der entwendeten Baumaschine ist davon auszugehen, dass zur Ausführung der Tat ein größeres Fahrzeug benutzt wurde. Der Polizeiposten Meßstetten hat die Ermittlungen aufgenommen. (fs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell