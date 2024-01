Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall mit Beteiligung eines Funkstreifenwagens des PR Teterow

Teterow (ots)

Am 29.01.2024 ereignete sich gegen 20:05 Uhr in der Ortschaft 18292 Hoppenrade ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines VW Golf und eines Funkstreifenwagens VW Passat der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich der L37 / Schwiggerower Chaussee zu einem Zusammenstoß zwischen dem Funkstreifenwagen und dem VW Golf. Der Funkstreifenwagen befuhr zum Unfallzeitpunkt die Schwiggerower Chaussee aus Schwiggerow kommend und stieß auf der Kreuzung mit dem VW einer 18-jährigen Fahrzeugführerin zusammen, welche die L37 aus Krakow am See kommend in Richtung Güstrow befuhr. Durch den Aufprall überschlug sich der Funkstreifenwagen und blieb im Grünstreifen auf der Seite liegen. Auch der VW Golf wurde erheblich beschädigt. Die Fahrerin des VW Golf sowie der 59- jährige Fahrer des Funkstreifenwagens und seine 55-jährige Beifahrerin konnten sich leichtverletzt aus den Fahrzeugen befreien. Nach dem Unfall kam der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt zum Einsatz. Neun Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Koppelow kamen ebenfalls an der Unfallstelle zum Einsatz um auslaufende Betriebsstoffe zu binden und den Brandschutz sicherstellten. Die Beteiligten wurden mittels Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 80.000EUR geschätzt. Die Unfallstelle war zeitweise voll gesperrt und musste nach der Unfallaufnahme durch ein Spezialunternehmen von Betriebsstoffen gereinigt werden. gefertigt: Robert Bornmann-Bartels verantwortlich und für Rückfragen: André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

