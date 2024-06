Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; In Schultoilette gezündelt; Einbruch

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Vom Fahrrad gestürzt

Ein 16-jähriger Fahrradfahrer ist am Montagvormittag bei einem Sturz verletzt worden. Der Jugendliche war mit seinem Fahrrad kurz vor zehn Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Nach der Einmündung Pulverwiesen kam er vermutlich beim Versuch, vom Gehweg auf die Fahrbahn zu wechseln zu Fall. Aufgrund der beim Unfall erlittenen Verletzungen musste er nach notärztlicher Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. (fs)

Esslingen (ES): In Schultoilette gezündelt

Ein Brand in der Toilette im Untergeschoss der Grundschule im Stadtteil Sankt Bernhardt hat am Montagvormittag zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Gegen 10.20 Uhr hatte dort die Brandmeldeanlage der Schule ausgelöst, wonach mehrere hundert Schüler von den Lehrkräften aus dem Gebäude evakuiert wurden. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand in der Toilette löschen und so ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Wie sich herausstellte, war in der Herrentoilette offensichtlich ein Handtuchhalter angezündet worden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Der Schulbetrieb wurde nachfolgend eingestellt, die Schüler wurden bis zur Abholung durch die Eltern von der Lehrerschaft betreut. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Täterhinweisen nach. (cw)

Neckartenzlingen (ES): In Schule eingebrochen

In die Schule in der Altdorfer Straße ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen verschaffte sich ein Unbekannter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumen der Mittagsbetreuung. Dort durchwühlte er den Schreibtisch und die Regale auf der Suche nach Stehlenswertem. Da hier aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er derzeitigen Erkenntnissen zufolge ohne Beute wieder abgezogen sein. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Kollision zwischen Pkw und Radfahrerin

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Waldhäuser Straße erlitten. Gegen 8.45 Uhr wollte eine 43-Jährige mit ihrem Ford im Bereich des Philosophenwegs in eine Parklücke einbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit der 39-jährigen Pedelecfahrerin, die ihrerseits gerade rechts überholen wollte. Die Verletzungen der Radfahrerin wurden zunächst durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Im Anschluss wurde sie in eine Klinik gebracht. (fs)

