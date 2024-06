Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Erfolgreiche Personensuche; Pferde verletzt; Fahrzeugaufbruch; Verkehrsunfälle; Einbruch in Schule; Brand

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT): Erfolgreiche Personensuche

Die Rettungs- und Einsatzkräfte haben ab Sonntagmittag nach einem hilflosen Spaziergänger gesucht. Der Mann hatte gegen 13.45 Uhr selbstständig den Notruf gewählt, nachdem er in einem Waldstück zwischen Trochtelfingen und Mägerkingen gestürzt war. Da der genaue Aufenthaltsort des Spaziergängers unbekannt war, wurden entsprechende Suchmaßnahmen eingeleitet. Gegen 15 Uhr konnte der Mann von der Besatzung eines Polizeihubschraubers schließlich lokalisiert werden. Er wurde in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Sonnenbühl (RT): Pferde verletzt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen bei Undingen zwei Pferde offensichtlich vorsätzlich verletzt. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge begab sich vermutlich ein und derselbe Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bzw. in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf zwei unweit voneinander entfernte Pferdehöfe und fügte dort den Tieren verschiedene Verletzungen zu. Die Pferde mussten im Anschluss tierärztlich versorgt werden. Zeugen, die im Gewann Fuchsloch bzw. im Gewerbegebiet in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9918-0 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden. (mr)

Münsingen (RT): Auto aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Autoaufbruch am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Hauptstraße, im Stadtteil Auingen, sucht das Polizeirevier Münsingen. Ein Ehepaar hatte dort am Nachmittag seinen Daihatsu auf dem Parkplatz abgestellt und war zum Essen gegangen. Von ihrem Platz hatten sie Sicht auf den Wagen und bemerkten gegen 16.20 Uhr, wie sich Unbekannte an dem Auto zu schaffen machten. Der Ehemann rannte sofort zu seinem Wagen und sah, wie zwei Männer Gepäck aus dem Wagen nahmen. Als die Kriminellen bemerkten, dass sie erkannt worden waren, ließen sie das Gepäck zurück und stiegen in einen VW Taigo mit Hamburger Kennzeichen, der anschließend in Richtung Innenstadt Münsingen flüchtete. Eine Zeugin soll dem Wagen ein Stück hinterher gefahren sein und Bilder von dem VW gemacht haben. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Insbesondere wird die Frau gesucht, die die Aufnahmen von dem flüchtenden Auto gemacht hat und gebeten, sich beim Polizeirevier Münsingen unter der Telefonnummer 07381/9364-0 zu melden. (cw)

Esslingen (ES): Betrunken Unfall verursacht

Ganz erheblich alkoholisiert war ein 36-Jähriger, der am Sonntagabend an der Kreuzung Ulmer Straße / Plochinger Straße / Schorndorfer Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 22.10 Uhr mit seinem 4er BMW auf der Ulmer Straße in Richtung Kreuzung Plochinger-/Schorndorfer Straße unterwegs. Vor der Kreuzung fuhr er mit seiner rechten Fahrzeugseite auf die Verkehrsinsel, die dort auf mehreren Metern Länge die Geradeaus- von der Rechtsabbiegespur trennt, überholte dabei den Citroen C1 eines 30-Jährigen, der langsam auf die rote Ampel zu fuhr und touchierte den Wagen. Kurz vor der Ampel fuhr er wieder von der Verkehrsinsel herunter und über die Kreuzung. Weil er jedoch zu schnell war, konnte er der leichten Linkskurve nicht mehr folgen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und knallte mit seinem BMW frontal in die Leitplanken. Der Citroen-Fahrer blieb bei dem Unfall körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Ein Transport ins Krankenhaus war aber nicht notwendig. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 36-Jährigen ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Seine Fahrerlaubnis wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der Sachschaden an seinem BMW wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Der Wagen musste nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der Sachschaden an dem Citroen wird auf etwa 3.000 Euro und der Sachschaden an den Leitplanken auf zirka 5.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und vier Feuerwehrleuten im Einsatz. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn vom Bauhof mit einer Spezialmaschine gereinigt werden. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Pedelecfahrer schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 41-jähriger Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen in der Sielminger Straße erlitten. Der Radler befuhr kurz nach ein Uhr die Sielminger Straße in Richtung Ortsmitte, als er seinen Angaben zufolge durch einen dunklen PKW angefahren wurde und stürzte. Hierbei wurde er so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der PKW soll sich in unbekannte Richtung entfernt haben. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. An dem Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter der Telefonnummer 0711/3990-420 nach Zeugen. (md)

Ostfildern-Nellingen (ES): In Schule eingestiegen

Erst am Sonntagnachmittag wurde entdeckt, dass Unbekannte auf noch ungeklärte Art und Weise ins Gebäude der Schule in der Straße In den Anlagen eingestiegen sind. Dort hebelten sie im Untergeschoss mehrere Spinde auf und durchsuchten sie. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Ostfildern ermittelt. (cw)

Neuhausen auf den Fildern (ES): Kind mit Mountainbike gestürzt

Ein zwölfjähriger Radfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall verletzt worden. Der Junge befuhr mit seinem Mountainbike gegen 14.30 Uhr die Kesslerstraße, als in einem abschüssigen Bereich offenbar seine Bremsen versagten und er daraufhin in einen dortigen Gartenzaun fuhr, wo er schließlich stürzte. Durch den Unfall zog er sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu und wurde durch einen hinzugezogenen Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (fs)

Albstadt (ZAK): Rauch aus dem Dachstuhl

Zum Brand in einem Wohnhaus in der Straße am Brühl sind die Einsatzkräfte am Sonntagabend ausgerückt. Gegen 19.10 Uhr waren Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem es in der Küche im Obergeschoss des Gebäudes aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen war. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand rasch löschen und so ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Die Hausbewohnerin hatte das Gebäude bereits selbstständig verlassen können und blieb unverletzt, sodass der Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort war, nicht eingesetzt werden musste. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Wohnungsinhaberin konnte bei Angehörigen untergebracht werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 60.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Tailfingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell