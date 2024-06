Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubüberfall auf Einkaufsmarkt, Verkehrsunfälle, Brände, Flugzeug evakuiert, Einbrüche

Reutlingen (ots)

Einbruch

Am frühen Samstagmorgen, zwischen 03.59 Uhr und 04.12 Uhr, sind bislang unbekannte Täter durch das Aufhebeln der Eingangstüre in ein Ladengeschäft in der Metzgerstraße eingebrochen. Aus dem Verkaufsraum wurde ein Kassensystem ohne Inhalt entwendet. Über weiteres Diebesgut ist bislang nichts bekannt. An der Türe entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Kriminaltechniker sicherten die Spuren vor Ort. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Reutlingen (RT): Vier Leichtverletzte und 70.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Vier leicht verletzte Fahrzeuginsassen und ein erheblicher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am frühen Sonntagmorgen auf der B 28 bei Reutlingen ereignet hat. Ein 18 Jahre alter Lenker eines BMW 7er befuhr die Bundesstraße kurz nach 3.00 Uhr von Reutlingen kommend in Richtung Metzingen. Zwischen den Anschlussstellen Reutlingen-Sondelfingen und Metzingen-West kam der 18-Jährige mit seinem BMW zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mehrfach mit den Schutzplanken. Das Fahrzeug kam letztlich etwa 150 Meter nach der ersten Kollision an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Der Fahrer sowie die drei Mitfahrer im Alter von 18, 19 und 22 Jahren verletzten sich bei dem Verkehrsunfall leicht und wurden vom Rettungsdienst, welcher mit vier Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort war, in umliegende Kliniken gebracht. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. Für die Unfallaufnahme und Bergung des nicht mehr fahrbereiten BMW musste die B 28 in Fahrtrichtung Metzingen für die Dauer von etwa einer Stunde voll gesperrt werden, wobei es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro. Der Sachschaden an der Schutzplanke beträgt etwa 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Lichtenstein-Unterhausen (RT): Brand in Werkstatt

Zu einem Brand in einer Werkstatt in der Wilhelmstraße sind am frühen Sonntagmorgen Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Gegen 05.10 Uhr teilte ein aufmerksamer Anrufer über Notruf mit, dass Rauch und Flammen aus dem Gebäude sichtbar sind. Die Feuerwehr, welche mit neun Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand rasch löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Mehrere Bewohner, die über der Werkstatt wohnhaft waren, konnten ihre Wohnungen unverletzt verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten musste die Wilhelmstraße im Bereich der Brandörtlichkeit bis gegen 06.30 Uhr gesperrt werden. Das Polizeirevier Pfullingen hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen.

Nürtingen (ES): Drei Verletzte bei Frontalkollision

Zwei Personen haben bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der B 313 zwischen Nürtingen und Großbettlingen Verletzungen erlitten. Gegen 13.30 Uhr befuhr eine 46-Jährige mit ihrem Ford Puma die Bundesstraße von Nürtingen kommend in Richtung Metzingen. In einer Rechtskurve, etwa 300 Meter nach der Einmündung der Straße "Im breiten Löhle", geriet sie aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und touchierte hierbei frontal den ordnungsgemäß entgegenkommenden Ford Transit eines 59-Jährigen, der in Richtung Nürtingen unterwegs war. Durch den Zusammenprall erlitt die Unfallverursacherin schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr Nürtingen, welche mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort war, aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer des entgegenkommenden Ford Transit erlitt leichte Verletzungen und konnte sich wie sein 36-jähriger Mitfahrer, welcher nicht verletzt wurde, selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die beiden Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge, an denen ein Gesamtsachschaden in Höhe von 40.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde durch den Unfall stark verschmutzt und musste durch ein Spezialfahrzeug gereinigt werden. Die Bundesstraße war etwa zweieinhalb Stunden lang in beiden Richtungen voll gesperrt, weshalb es zu nicht unerheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

Holzmaden (ES): Brand eines Müllcontainers

Am Samstag, um 17.14 Uhr, ist es in der Zeller Straße aus bislang unbekannter Ursache zum Brand eines Müllcontainers gekommen. Ein neben dem Müllcontainer geparkter PKW wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Holzmaden, welche mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort war, schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Wendlingen am Neckar (ES): Raubüberfall auf Einkaufsmarkt (Zeugenaufruf)

Bei einem Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt in der Albstraße hat ein bislang unbekannter Täter am Samstagabend mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat der Täter gegen 20.25 Uhr den Markt und hielt sich zunächst im Verkaufsraum auf, bevor er im Kassenbereich einen 16 Jahre alten Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedrohte und den Inhalt der Kasse forderte. Der Angestellte händigte ihm hierauf mehrere hundert Euro aus, woraufhin der Täter mit der Beute zu Fuß durch den Haupteingang flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der sich neben einer Vielzahl an Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber beteiligte, verlief bislang ohne Erfolg. Bei dem Täter soll es sich um einen circa 170cm großen, schlanken Jugendlichen gehandelt haben, der zur Tatzeit schwarze Kleidung trug und mit einer dunklen Sonnenbrille sowie einer Sturmhaube oder einem Schal maskiert war. Er führte bei seiner Flucht eine Einkaufstüte mit sich. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0711/3990-0 zu melden.

Flughafen Stuttgart (ES): Boarding aufgrund technischem Defekt abgebrochen

Am Samstagabend, um 21.58 Uhr, ist das Boarding eines sich auf dem Vorfeld befindlichen Airbus A 319 nach einem ausgelösten Rauchmelder im Flugzeug abgebrochen worden. 93 Passagiere und sechs Crew-Mitglieder, welche sich bereits in dem Flugzeug befanden, mussten in der Folge aus dem Luftfahrzeug durch das Flugpersonal evakuiert werden. Ursächlich für die Alarmauslösung war nach bisherigem Kenntnisstand ein technischer Defekt an der Hydraulik einer Ladeluke und dadurch austretendem Öl. Beim Öffnen der betroffenen Ladeluke zogen sich fünf Flugzeugabfertiger leichte Verletzungen zu, als sie mit dem Öl in Kontakt kamen. Vier der fünf Verletzten wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Passagiere und Crewmitglieder kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Flugzeug konnte im weiteren Verlauf seinen Start mit Ziel London nicht durchführen. Zu weiteren Beeinträchtigungen des Flugverkehrs kam es nicht. Vom Polizeipräsidium Reutlingen waren insgesamt drei Streifenwagen eingesetzt. Die Bundespolizei war ebenfalls mit zwei Streifen vor Ort. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 33 Fahrzeugen und circa 100 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Der Einsatz konnte um 23.40 Uhr beendet werden.

Tübingen (TÜ): Briefkasten gesprengt

Am Samstag, um 22.35 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Briefkasten in der Dürrstraße gesprengt. Ein Zeuge konnte, kurz nachdem er einen Knall wahrgenommen hatte, zwei männliche Personen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren in Richtung Westbahnhof wegrennen sehen. Eine der Personen soll ein rotes Oberteil getragen haben. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 300 Euro geschätzt. Bereits am 24.05.2024 ist es ebenfalls in der Dürrstraße zu einem ähnlichen Vorfall gekommen (siehe Pressemeldung vom 25.05.2024, 11.39 Uhr). Ein Zusammenhang der beiden Taten kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen werden vom Polizeirevier Tübingen geführt.

Gomaringen (TÜ): Alkoholisierte Radfahrerin gestürzt

Eine alkoholisierte Radfahrerin hat in der Nacht zum Sonntag in Gomaringen einen Verkehrsunfall verursacht. Die 42-jährige Radlerin befuhr gegen 02.00 Uhr die Hinterweilerstraße. In einem abschüssigen Bereich, etwa auf Höhe der Menzelstraße, streifte sie mit ihrem Lenker einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw und stürzte daraufhin. Während der Unfallaufnahme konnte bei der Frau Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Durch den Unfall erlitt die Radfahrerin leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung durch den Rettungsdienst in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Haigerloch - Bad Imnau (ZAK): Einbruch in Vereinsheim

In der Nacht zum Sonntag ist es gegen 00.30 Uhr in einem Vereinsheim in der Straße "Bauernwiesen" zu einem Einbruch gekommen. Der oder die Täter hatten sich durch das Aufhebeln einer Terrassentüre Zutritt verschafft und im Innern nach Wertgegenständen gesucht. Es wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.

Winterlingen (ZAK): Stallbrand

Noch unklar ist die Ursache für den Brand eines Stalls, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2.20 Uhr der Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst des Zollernalbkreises mitgeteilt wurde. Insgesamt 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten daraufhin mit zwölf Fahrzeugen zum Brandort im Bereich Ehmannsfeld aus und löschten die Flammen. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Die circa 60 Rinder in dem Stall blieben unversehrt. Der Rettungsdienst befand sich mit 15 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen ebenfalls vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Winterlingen (ZAK): Verkehrsunfall durch Überholer bei starkem Regen

Auf den Pressebericht des PP Ravensburg wird verwiesen

( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5797141 )

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell