Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Scheer

Altreifen im Wald entsorgt

Circa 60 Altreifen wurden durch Umweltsünder von Mittwoch auf Donnerstag im Wald bei Scheer entsorgt. Die Polizei bittet um Hinweise. Durch Bedienstete der Stadt Scheer wurde bekannt, dass bislang unbekannte Täter mutmaßlich in der Nacht auf Donnerstag im dortigen Wald rechtsseitig in Richtung Heudorf illegal Abfall in Form von mehreren Dutzend Altreifen ablagerten. Dabei handelt es sich überwiegend um Winterreifen unterschiedlicher Größen. Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen durch das Polizeirevier Sigmaringen, gehen die Beamten davon aus, dass es sich um den Unrat von einem gewerblichen oder zumindest teilgewerblichen Reifenhandel handelt. Selbst der zuständige Jagdpächter konnte bislang keine Hinweise zu dem oder den Tätern geben. Zeugen zu diesem Umweltdelikt werden daher gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter 07571 104-0 zu melden.

Winterlingen

Verkehrsunfall durch Überholer bei starkem Regen

Trotz starken Regens und Gegenverkehr versuchte am Samstag um 15.15 Uhr die Fahrerin eines Mercedes auf der B 463 bei Winterlingen ein anderes Fahrzeug zu überholen, wodurch der ausweichende Gegenverkehr in den Grünstreifen fahren musste und hierbei ein entsprechender Schaden entstand. Wie die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Sigmaringen bislang zum Unfallhergang recherchieren konnten, befuhr die Lenkerin der Mercedes A-Klasse die B 463 von Balingen kommend in Fahrtrichtung Sigmaringen. Dabei versuchte diese trotz starken Niederschlags mehrfach die vor ihm fahrenden Fahrzeuge zu überholen. Als die Fahrzeuglenkerin schlussendlich bei Winterlingen zum Überholen ansetzte kamen zwei Pkw entgegen, welche jeweils nach rechts in den Grünstreifen ausweichen mussten, um eine Kollision mit der A-Klasse zu vermeiden. Dabei wurde zumindest eines der entgegenkommenden Fahrzeuge stark beschädigt. Durch einen Achsschaden in Höhe von circa 5.000 Euro war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Verursacherin des Unfalls scherte vermutlich nach dem grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Vorfall wieder hinter dem vor ihr fahrenden Fahrzeug ein und verließ die Unfallörtlichkeit unerlaubt. Die Fahrzeuglenkerin der A-Klasse konnte jedoch schnell durch eine aufmerksame Zeugin ermittelt werden. Weitere Zeugen zu diesem Verkehrsdelikt werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter 07571 104-0 zu melden. Insbesondere würde es sich dem Fahrzeuglenker, welcher kurz vor dem Verkehrsunfall teilweise überholt wurde, um einen wichtigen Zeugen für die Polizei handeln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell